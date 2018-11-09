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Бюджет РФ недополучит 17,4 млрд рублей дивидендов

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
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Российский бюджет может недополучить 17,4 млрд рублей доходов от дивидендов госкомпаний в 2018 году, предположил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Такие цифры он озвучил на заседании комитета Госдумы по бюджету в пятницу, 9 ноября. 

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«По дивидендам по акциям — мы считаем, что может быть недопоступление 17,4 млрд рублей», — приводит его слова ТАСС

Согласно закону о федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, доходы в текущем году составят 15,26 трлн рублей, прогнозируемый дефицит — 1,27 трлн рублей (1,37% ВВП). По планам доходы в 2019 году должны составить 15,55 трлн рублей, в 2020-м — 16,3 трлн рублей. Расходы — 16,4 трлн рублей и 17,155 трлн рублей соответственно.

В основу расчетов данных показателей заложены среднегодовой курс доллара на уровне 64,7 рубля и цена на нефть марки Urals $43,8 за баррель.

Кроме того, в бюджет заложен переход на новое бюджетное правило с 2018 года. Оно подразумевает, что дополнительные доходы от реализации углеводородов, полученные от цены нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы.

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