Вдову филиппинского диктатора Фердинанда Маркоса приговорили к тюрьме

Антикоррупционный суд Филиппин приговорил к тюремному заключению вдову бывшего лидера страны Фердинанда Маркоса. Об этом 9 ноября сообщает Reuters.

Суд признал 89-летнюю Имельду Маркос виновной в незаконном переводе денежных средств общим размером $200 млн за рубеж, когда она в 1975–1986 годах занимала пост губернатора Манилы. Согласно приговору, женщина должна отбыть от шести до 11 лет заключения по каждому из семи предъявленных ей пунктов обвинения.

Отмечается, что адвокаты Маркос могут оспорить решение антикоррупционного суда в Верховном суде, а также подать прошение об ее освобождении под залог.

«Адвокат изучает решение (суда. — Ред.), и он сказал, что намерен направить прошение о пересмотре дела», — сказала Маркос. Отмечается, что женщина в настоящий момент является депутатом филиппинского парламента.

Фердинанд Маркос был президентом Филиппин на протяжении двух десятилетий с 1965 по 1986 год. В 1972 году он ввел в стране военное положение, во время которого тысячи его политических оппонентов были арестованы, убиты или просто пропали без вести. Маркоса обвиняли в том, что он во время правления «накопил» около $10 млрд денежных средств. Диктатора свергли в 1986 году в результате народного восстания, после чего он бежал в Соединенные Штаты и умер на Гавайских островах через три года.

В 1993 году его семья сумела вернуться в страну. В этом году останки диктатора были похоронены на кладбище героев в столице при содействии нынешнего президента Родриго Дутерте.