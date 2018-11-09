Механизированный мост установят в одном из приморских сел

В селе Усть-Соболевка в Приморском крае появится механизированный мост. Прошлый мост через реку Соболевка был разрушен во время сильных ливней еще в сентябре 2018 года.

По словам начальника отдела краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимира Богачева, которые приводит Vostokmedia, Усть-Соболевка остается единственным населенным пунктом, транспортное сообщение с которым до сих пор не восстановлено. Пока проезд в село разрешен только грузовикам, которые добираются до него вброд.

Временная конструкция должна быть установлена в течение двух недель. Механизированный мост поможет открыть движения и для легковых автомобилей. Восстановить рухнувший мост планируется в 2019 году. Средства на это выделят из регионального и федерального бюджетов.

В конце октября сообщалось о том, что дорожный ремонт завершается на севере Приморского края. Работы проводит предприятие «Примавтодор».