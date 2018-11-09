Московскому школьнику предъявили обвинение в изготовлении бомбы

Подростку, арестованному в Москве по делу об изготовлении самодельного взрывного устройства, предъявили обвинение. Об этом рассказал источник, близкий к следствию в пятницу, 9 ноября.

Обвинения предъявлены следователями в присутствии адвоката, законного представителя и педагога, рассказал собеседник ТАСС. Подросток с обвинением не согласен. В ближайшее время будут назначены экспертизы и очные ставки.

Московского школьника Кирилла К. арестовали 6 ноября. Заседание проходило в закрытом режиме из-за несовершеннолетнего возраста подозреваемого. Известно, что дело возбуждено по двум статьям УК РФ — о незаконном приобретении, сбыте, хранении или перевозке взрывчатых веществ и о незаконном изготовлении взрывных устройств.

Правоохранительные органы вышли на Кирилла К., изучив контакты подростка из Архангельска, устроившего взрыв у здания управления ФСБ 31 октября. Как выяснилось, москвич был последним, с кем он общался перед инцидентом.