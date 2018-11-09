Чипсы из оленины признали лучшим товаром Якутии

В Якутске подвели итоги республиканского конкурса «Лучшие товары Якутии». Ими признали минеральную лечебно-столовую воду «Нахот» и мясные чипсы из оленины. Награды получили представители ООО «Чистая вода» из Нерюнгринского района и ООО «Армата».

Как отмечает ИА SakhaNews, 1 июня 2018 года в республике стартовал проект «Сделано в Якутии». Продукция местных производителей расположена на специальных полках в торговых сетях с логотипом «Сделано в Якутии» и лозунгом «Свежее, полезное, родное».

Ранее в Якутии запустили Верхне-Мунское алмазное месторождение. Факт запуска прокомментировал президент России Владимир Путин. По его словам, это месторождение сделает компанию «Алроса» лидером на мировом рынке.