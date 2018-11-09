Пельш снимет фильм об открытии Антарктиды

Известный телеведущий Валдис Пельш готовит экспедицию в Антарктиду, где пройдут съемки документального фильма. Лента будет посвящена 200-летию открытия материка российскими мореплавателями Фаддеем Беллинсгаузеном и Михаилом Лазаревым в 1820 году.

«27 ноября мы отправляемся из Москвы и, скорее всего, 3 декабря уходим со станции «Новолазаревская». Это первая трансантарктическая автономная экспедиция — у нас не будет ни одного пункта дозаправки. Такого еще не делал никто», — приводит слова Пельша ТАСС.

По словам телеведущего, маршрут экспедиции в 6 тысяч километров пройдет через полюс недоступности, Южный полюс, Полюс холода, станции «Восток» и «Прогресс».

На организацию экстремального путешествия у съемочной группы ушло два с половиной года.

«Это архисложная с точки зрения организации история, потому что вы не представляете, какие бюрократические препоны надо пройти, чтобы организовать свою экспедицию через Антарктиду», — добавил Пельш.

Вернуться со съемок документалисты планируют в середине января 2019 года.

До путешествия на ледовый материк, Валдис Пельш стал автором и ведущим многих документальных лент, в том числе «Люди, сделавшие Землю круглой», «Вместе с дельфинами» и «Полярное братство». Кроме этого, российской публике он известен как телеведущий развлекательных шоу на федеральных каналах.