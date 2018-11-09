Неизвестный напал на прохожих с ножом в Мельбурне

В австралийском Мельбурне неизвестный мужчина напал с ножом на прохожих, погиб один человек.

Полиция прибыла в деловой квартал Мельбурна после инцидента с автомобилем, который врезался в здание торгового центра и загорелся. На месте события на стражей порядка набросился мужчина, который выкрикивал «Аллах акбар». В результате атаки один из прохожих погиб, еще двое были госпитализированы с ножевыми ранениями.

Стражи порядка нейтрализовали нападавшего, он умер от ран в больнице.