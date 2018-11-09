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Составлен рейтинг самых счастливых и ненавистных профессий в России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские архитекторы возглавили список профессий в России, представители которых не стали бы менять свою специальность, имея возможность вернуться в прошлое. Об этом свидетельствуют результаты опроса портала Superjob, опубликованного в пятницу, 9 ноября.

Оказалось, что не хотят менять свою профессию 81% российских архитекторов. На втором месте расположились спортивные тренеры, среди которых ту же профессию вновь избрали бы восемь из десяти. Замыкают тройку программисты, 78% из которых признались, что не променяли бы свою специальность ни на что иное. Далее в списке идут психологи, сметчики и врачи. 

В конце рейтинга оказались экономисты (в правильном выборе своей профессии уверены лишь 48% опрошенных), экологи (49%), журналисты и технологи (по 51%) и бухгалтеры (52%), передает ТАСС.

8 ноября эксперты назвали самые закредитованные профессии в России. Оказалось, что больше всего кредитов берут сотрудники служб охраны.

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