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Еще девяти фигурантам по делу Рыболовлева предъявлены обвинения

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Фото: ТАСС/Александр Чиженок
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В Монако предъявили обвинения еще девяти фигурантам расследования, которое ведется в отношении российского бизнесмена Дмитрия Рыболовлева. Как пишет газета Nice-Matin 9 ноября, речь идет о бывших и действующих чиновниках княжества.

Главу уголовной полиции Монако Кристофа Аге и его заместителя Патрика Фюзари обвиняют в «пассивной коррупции, пассивной торговле влиянием, нарушении тайны следствия и/или профессиональной тайны».

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Те же обвинения предъявлены бывшему советнику правительства Монако по внутренним делам Полю Массерону и экс-министру юстиции Филиппу Нармино.

8 ноября обвинения вынесли супруге и сыну Нармино, а также адвокату Рыболовлева Татьяне Бершеде.

Миллиардер был задержан в Монако 6 ноября для дачи показаний по делу о коррупции, торговле влиянием и соучастии в этих преступлениях. В доме Рыболовлева провели обыск. На вопросы следователей он отвечать отказался.

Вместе с россиянином под стражей для допросов оказались его адвокат Бершеда и некоторые бывшие высокопоставленные чиновники.

На следующий день бизнесмена отпустили на свободу. Его перемещение не ограничено при условии отказа от встреч с фигурантами дела, сообщает «Федеральное агентство новостей». Так же на условиях судебного контроля были отпущены остальные фигуранты дела.

Рыболовлеву предъявлено обвинение, которое адвокаты россиянина отказываются комментировать.

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