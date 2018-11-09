2–9 ноября в объективе «Известий»

Главный раввин России Берл Лазар, председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин (слева направо) на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади во время празднования Дня народного единства