2–9 ноября в объективе «Известий»

Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3115093Москва, Россия
info@iz.ru
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Боец отдельной бригады разведки Западного военного округа во время боевой подготовки
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Вид на главное здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Главный раввин России Берл Лазар, председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и верховный муфтий России, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин (слева направо) на церемонии возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади во время празднования Дня народного единства
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19 между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК «Рома» (Италия, Рим)
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Владимир Путин перед церемонией возложения цветов к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в рамках празднования Дня народного единства
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Историк моды Александр Васильев во время интервью «Известиям»
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Болельщики ЦСКА на матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2018/19 между ПФК ЦСКА (Россия, Москва) и ФК «Рома» (Италия, Рим)
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Посетители у картины Эрнста Липгарта «Портрет Николая II» на выставке «Сокровища музеев России», которая проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Итальянский композитор и дирижер Эннио Морриконе во время концерта в Государственном Кремлевском дворце
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Пешеход на улицах Москвы
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
В перерыве матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ПХК ЦСКА (Москва) и ХК «Йокерит» (Хельсинки)
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Один из экспонатов выставки «Редкие автомобили», которая проходит в ЦДХ — купе Jaguar E-type 1961-1968 годов выпуска
На весь экран
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Бойцы отдельной бригады разведки Западного военного округа во время занятий по боевой подготовке
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.