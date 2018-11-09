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Символ Нового года выбирают в Ставропольском крае

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Жители Ставрополя выбирают символ новогодних праздников. Голосование за лучшую идею состоится в соцсети Instagram.

Предложения по поводу новогоднего символа собирает комитет культуры и молодежной политики Ставрополя. Горожане могут решить, каким будет символ Нового года. Чиновники не ограничивают фантазию ставропольчан. Символом может стать человек, вымышленный персонаж или мем. Об этом пишет NewsTracker.

Многие предложенные символы связаны с многоцветной тротуарной плиткой, которую уложили на улицах Ставрополя. В частности, предлагается изобразить Свинью с шарфом в цвет плитки. Кроме того, горожане хотели бы сделать символом праздника скелеты доисторических слонов Архипа и Нюськи, которые выставлены в краевом музее-заповеднике имени Прозрителева и Праве.

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