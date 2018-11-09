Новый тепличный комплекс откроют в Орловской области в конце 2018 года

В Болховском районе Орловской области в конце 2018 года планируют ввести в эксплуатацию тепличный комплекс «Успенский». Первый урожай томатов и огурцов планируют получить в начале 2019 года, когда комплекс выйдет на планируемую мощность. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Орловской области,

В четверг, 8 ноября, предприятие посетил губернатор Андрей Клычков. Генеральный директор ООО «ТД Леро» Дмитрий Ларичев рассказал ему, что первая очередь строительства составляет 7 га, вторая — 5 га. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Благодаря реализации проекта планируется создать 130–150 новых рабочих мест. Сметная стоимость проекта достигает 1,5 млрд рублей. Производственные мощности комплекса позволят выращивать более 8 тыс. т овощей в год.

Выращенную продукцию планируют реализовывать в крупных сетевых магазинах и ресторанах Центрального федерального округа, в том числе и в Орловской области.