Парень сделал предложение девушке на проезжей части Нового Арбата

Молодой человек сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной, стоя посреди проезжей части на Новом Арбате в Москве. Для этого мужчине на несколько минут пришлось перекрыть движение автомобилей.

Трогательное видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как ответа девушки ожидают четыре ряда машин. Счастливая пара не заставила автолюбителей долго ждать и зашла на тротуар.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, романтическим поступком заинтересовались в ГИБДД. По факту нарушения правил дорожного движения проводится проверка.

Эксперты моды составили список самых модных свадебных платьев 2019 года. На первую строчку попало платье Меган Маркл, которое она надела на вечерний прием в честь своей свадьбы с принцем Гарри.