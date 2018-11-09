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Парень сделал предложение девушке на проезжей части Нового Арбата

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Фото: РЕН
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Молодой человек сделал необычное предложение руки и сердца своей возлюбленной, стоя посреди проезжей части на Новом Арбате в Москве. Для этого мужчине на несколько минут пришлось перекрыть движение автомобилей.

Трогательное видео было опубликовано в соцсетях. На кадрах видно, как ответа девушки ожидают четыре ряда машин. Счастливая пара не заставила автолюбителей долго ждать и зашла на тротуар.

Как сообщает телеканал РЕН ТВ, романтическим поступком заинтересовались в ГИБДД. По факту нарушения правил дорожного движения проводится проверка.

Эксперты моды составили список самых модных свадебных платьев 2019 года. На первую строчку попало платье Меган Маркл, которое она надела на вечерний прием в честь своей свадьбы с принцем Гарри.

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