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Роспотребнадзор проверил кафе в Тюмени после отравления людей шаурмой

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Деятельность кафе «Восточный дворик» на Широтной улице Тюмени приостановлена после отравления восьми посетителей. Все они попали в больницу с кишечной инфекцией после употребления шаурмы.

Областной Роспотребнадзор организовал обследование работников точки общепита, а также взял на экспертизу пробы готовых блюд и ингредиентов. Выяснилось, что в кафе нет централизованного водоснабжения, нарушены технологические процессы, а сотрудники допускаются к работе с пищей без предварительного медосмотра. Об этом информирует megatyumen.ru.

Решение о дальнейшей судьбе заведения примет суд. Специалисты Роспотребнадзора готовы помочь заболевшим из-за поедания шаурмы подготовить иски в защиту прав. 

Несколько недель назад в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по факту отравления пассажиров теплохода «Лунная соната». Пострадали не менее 100 человек, среди которых — 11 несовершеннолетних и три члена экипажа.

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