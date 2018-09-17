Роспотребнадзор проверил кафе в Тюмени после отравления людей шаурмой

Деятельность кафе «Восточный дворик» на Широтной улице Тюмени приостановлена после отравления восьми посетителей. Все они попали в больницу с кишечной инфекцией после употребления шаурмы.

Областной Роспотребнадзор организовал обследование работников точки общепита, а также взял на экспертизу пробы готовых блюд и ингредиентов. Выяснилось, что в кафе нет централизованного водоснабжения, нарушены технологические процессы, а сотрудники допускаются к работе с пищей без предварительного медосмотра. Об этом информирует megatyumen.ru.

Решение о дальнейшей судьбе заведения примет суд. Специалисты Роспотребнадзора готовы помочь заболевшим из-за поедания шаурмы подготовить иски в защиту прав.

Несколько недель назад в Ленинградской области было возбуждено уголовное дело по факту отравления пассажиров теплохода «Лунная соната». Пострадали не менее 100 человек, среди которых — 11 несовершеннолетних и три члена экипажа.