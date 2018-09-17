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Житель Кемеровской области выкопал могилу живой экс-супруге и теперь должен ей компенсацию

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Фото: Global Look Press/Artur Cupak
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Житель Кемеровской области самовольно выкопал могилу для бывшей супруги, после того как поссорился с ней. Об этом рассказали в пресс-службе Управления ФССП России по региону.

В Межрайонный отдел судебных приставов по городу Юрга и Юргинскому району поступили исполнительные документы на мужчину и его сына, согласно которым они должны были выплатить по 5 тыс. рублей женщине, для которой выкопали могилу и поставили там надгробный камень с ее фотографией.

Как оказалась бывшая супруга и мачеха мужчин обратилась в суд за помощью, так как таким нетривиальным способом они решили ей отомстить. Суд постановил зарыть могилу, убрать памятник и возместить женщине моральный вред.

Приставы возбудили исполнительное производство и уведомили граждан о необходимости восстановить захоронение, после чего законное требование было в полном объеме исполнено.

Сообщается также, что в практике судебных приставов УФССП России по Кемеровской области исполнительное производство неимущественного характера подобного рода является первым случаем в практике.

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