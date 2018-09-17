Осенний старт: как прошел московский велопарад

В Москве завершился четвертый осенний велопарад. Как это было — в галерее портала iz.ru
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Несмотря на непогоду, в велопараде приняли участие более 10 тыс. велосипедистов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Темой осеннего заезда стали мультфильмы. Все желающие могли подготовить костюмы и украсить свои велосипеды. Самым оригинальным участникам достались специальные призы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники велопарада в образе Труса, Балбеса и Бывалого — героев советских комедий Леонида Гайдая
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Осенний московский велопарад прошел в поддержку развития велосипедной инфраструктуры
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Колонна участников стартовала в 12:00 от Останкинского проезда и финишировала в парке Красная Пресня
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники проехали около 30 км. Маршрут прошел через Сокольники, набережные Москвы-реки и Яузы и центр Москвы
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Велопарад открыл Европейскую неделю мобильности, которая пройдет в столице с 16 по 23 сентября. Второе масштабное мероприятие в рамках Европейской недели мобильности — «На работу на велосипеде» — пройдет 21 сентября
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Участник велопарада в образе Скорпиона — персонажа серии игр Mortal Kombat
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Московский велопарад не является спортивной гонкой, поэтому в нем смогли принять участие люди разных возрастов вне зависимости от физической подготовки
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Организаторы велопарада никак не ограничивали участников в выборе типа велосипеда, поэтому некоторые велосипедисты подготовили для заезда необычные экземпляры
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