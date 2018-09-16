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Определились победители псковского ралли

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Первое место в автогонке на «супер» специальном участке «Кубок губернатора Псковской области» отвоевал экипаж Алексея Семенова (Санкт-Петербург) и Алексея Курносова (Смоленск) на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution 10.

На трассу вышли 54 экипажа из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ханты-Мансийска, Ярославля, Новгорода, Иваново, Калининграда. На соревнования в Псков приехали спортсмены из Минска (Беларусь) и Тель-Авива (Израиль), сообщает Псковская Лента Новостей

Спортсмены преодолели около 320 км по дорогам Печорского, Псковского и Палкинского районов, из которых 81 км занимают скоростные участки. Гонка носит статус восьмого этапа чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли и финального этапа чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», отмечает Псковское агентство информации.

В июле экипаж «КамАЗ-мастер» во главе с Андрем Каргиновым выиграл российский этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Общее время составило 25 часов 26 минут 12 секунд.

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