Определились победители псковского ралли

Первое место в автогонке на «супер» специальном участке «Кубок губернатора Псковской области» отвоевал экипаж Алексея Семенова (Санкт-Петербург) и Алексея Курносова (Смоленск) на автомобиле Mitsubishi Lancer Evolution 10.

На трассу вышли 54 экипажа из разных регионов России: Москвы, Санкт-Петербурга, Тулы, Ханты-Мансийска, Ярославля, Новгорода, Иваново, Калининграда. На соревнования в Псков приехали спортсмены из Минска (Беларусь) и Тель-Авива (Израиль), сообщает Псковская Лента Новостей.

Спортсмены преодолели около 320 км по дорогам Печорского, Псковского и Палкинского районов, из которых 81 км занимают скоростные участки. Гонка носит статус восьмого этапа чемпионата Северо-Западного федерального округа по ралли и финального этапа чемпионата Псковской области «Трофей Александра Невского», отмечает Псковское агентство информации.

В июле экипаж «КамАЗ-мастер» во главе с Андрем Каргиновым выиграл российский этап ралли «Шелковый путь» в зачете грузовиков. Общее время составило 25 часов 26 минут 12 секунд.