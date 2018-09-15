Опасная старушка: Агата Кристи умела сочинять истории и попадать в них

«Мышеловка» — детективная пьеса Агаты Кристи, написанная в 1952 году. Состоит из двух действий. Впервые пьеса была поставлена в Вест-Энде Лондона в том же году и успешно идет по сей день, что является абсолютным рекордом непрерывности постановок. Пьеса знаменита также неожиданной развязкой. В конце каждого спектакля зрителей просят не рассказывать, чем она заканчивается.

Cцена из спектакля «Мышеловка» по пьесе Агаты Кристи в Театре им. А.С. Пушкина