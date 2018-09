Опасная старушка: Агата Кристи умела сочинять истории и попадать в них

Лучшим своим произведением Агата Кристи считала роман «Десять негритят». Скалистый островок, на котором происходит действие романа, списан с натуры — это остров Бург у южных берегов Британии. Читатели также оценили книгу, однако для соблюдения политкорректности сейчас она продается под названием And Then There Were None — «И никого не стало»

В советской экранизации сыграли Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Александр Кайдановский и др.