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Опасная старушка: Агата Кристи умела сочинять истории и попадать в них

Знаменитая сочинительница детективов черпала вдохновение в реальной жизни
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Агата Кристи подписывает свои книги
Фото: Getty Images/Hulton Archive

Знаменитая английская писательница Агата Кристи родилась 15 сентября 1890 года. В день рождения создательницы самых захватывающих детективных историй портал iz.ru подготовил фотогалерею о ее жизни

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Фото: Global Look Press/FilmStills.net

Самый знаменитый персонаж Кристи, сыщик-бонвиван Эркюль Пуаро, появился уже в первом ее романе «Таинственное происшествие в Стайлз» (1920). Дэвид Суше, сыгравший Пуаро в сериале «Пуаро Агаты Кристи», стал одним из самых известных исполнителей роли детектива

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Агата Кристи с дочерью Розалиндой
Фото: Global Look Press/Mary Evans Picture Library

В начале карьеры Агата Кристи сама стала персонажем детективной истории. После ссоры с первым мужем 3 декабря 1926 года Агата исчезла из своего дома в Беркшире, оставив дочь Розалинду. Ее исчезновение вызвало громкий общественный резонанс, поскольку у писательницы уже появились поклонники. Писательницу не могли отыскать 11 дней

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Фото: Фото: Getty Images/Mirrorpix/Bill Rowntree

Другая легендарная героиня Агаты Кристи, мисс Марпл, появилась через 10 лет в романе «Убийство в доме викария» (1930). Актриса Джоан Хиксон в образе старушки-сыщицы мисс Марпл во время съемок сериала BBC по роману «Карибская тайна»

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Агата Кристи редактирует рукопись своего романа

Кристи опубликовала более 60 детективных романов, шесть психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмакотт) и 19 сборников рассказов. В театрах были поставлены 16 ее пьес

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Фото: Global Look Press

Лучшим своим произведением Агата Кристи считала роман «Десять негритят». Скалистый островок, на котором происходит действие романа, списан с натуры — это остров Бург у южных берегов Британии. Читатели также оценили книгу, однако для соблюдения политкорректности сейчас она продается под названием And Then There Were None — «И никого не стало»

В советской экранизации сыграли Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Александр Кайдановский и др.

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кадр из фильма «Убийство в «Восточном экспрессе»
Фото: Двадцатый Век Фокс СНГ

Неоднократно экранизирован и другой знаменитый роман «Убийство в «Восточном экспрессе»

В 2017 году очередную версию расследования Пуаро выпустил режиссер Кеннет Брана 

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кадр из фильма «Скрюченный домишко»
Фото: Capella Film

 

«Скрюченный домишко», роман Кристи, где расследование ведет не Пуаро или мисс Марпл, а частный детектив Чарльз Хейуорд, в прошлом году успешно экранизировали

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Cцена из спектакля «Мышеловка» по пьесе Агаты Кристи в Театре им. А.С. Пушкина
Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

«Мышеловка» — детективная пьеса Агаты Кристи, написанная в 1952 году. Состоит из двух действий. Впервые пьеса была поставлена в Вест-Энде Лондона в том же году и успешно идет по сей день, что является абсолютным рекордом непрерывности постановок. Пьеса знаменита также неожиданной развязкой. В конце каждого спектакля зрителей просят не рассказывать, чем она заканчивается.

Cцена из спектакля «Мышеловка» по пьесе Агаты Кристи в Театре им. А.С. Пушкина

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Агата Кристи позирует скульптору Музея мадам Тюссо
Фото: Global Look Press/ZUMA/Keystone Pictures USA

Сама Агата Кристи стала звездой при жизни. На фото она позирует скульптору Музея мадам Тюссо, где ее можно увидеть и по сей день

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