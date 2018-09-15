Опасная старушка: Агата Кристи умела сочинять истории и попадать в них
Знаменитая английская писательница Агата Кристи родилась 15 сентября 1890 года. В день рождения создательницы самых захватывающих детективных историй портал iz.ru подготовил фотогалерею о ее жизни
Самый знаменитый персонаж Кристи, сыщик-бонвиван Эркюль Пуаро, появился уже в первом ее романе «Таинственное происшествие в Стайлз» (1920). Дэвид Суше, сыгравший Пуаро в сериале «Пуаро Агаты Кристи», стал одним из самых известных исполнителей роли детектива
В начале карьеры Агата Кристи сама стала персонажем детективной истории. После ссоры с первым мужем 3 декабря 1926 года Агата исчезла из своего дома в Беркшире, оставив дочь Розалинду. Ее исчезновение вызвало громкий общественный резонанс, поскольку у писательницы уже появились поклонники. Писательницу не могли отыскать 11 дней
Другая легендарная героиня Агаты Кристи, мисс Марпл, появилась через 10 лет в романе «Убийство в доме викария» (1930). Актриса Джоан Хиксон в образе старушки-сыщицы мисс Марпл во время съемок сериала BBC по роману «Карибская тайна»
Кристи опубликовала более 60 детективных романов, шесть психологических романов (под псевдонимом Мэри Уэстмакотт) и 19 сборников рассказов. В театрах были поставлены 16 ее пьес
Лучшим своим произведением Агата Кристи считала роман «Десять негритят». Скалистый островок, на котором происходит действие романа, списан с натуры — это остров Бург у южных берегов Британии. Читатели также оценили книгу, однако для соблюдения политкорректности сейчас она продается под названием And Then There Were None — «И никого не стало»
В советской экранизации сыграли Владимир Зельдин, Татьяна Друбич, Александр Абдулов, Александр Кайдановский и др.
Неоднократно экранизирован и другой знаменитый роман «Убийство в «Восточном экспрессе»
В 2017 году очередную версию расследования Пуаро выпустил режиссер Кеннет Брана
«Скрюченный домишко», роман Кристи, где расследование ведет не Пуаро или мисс Марпл, а частный детектив Чарльз Хейуорд, в прошлом году успешно экранизировали
«Мышеловка» — детективная пьеса Агаты Кристи, написанная в 1952 году. Состоит из двух действий. Впервые пьеса была поставлена в Вест-Энде Лондона в том же году и успешно идет по сей день, что является абсолютным рекордом непрерывности постановок. Пьеса знаменита также неожиданной развязкой. В конце каждого спектакля зрителей просят не рассказывать, чем она заканчивается.
Cцена из спектакля «Мышеловка» по пьесе Агаты Кристи в Театре им. А.С. Пушкина
Сама Агата Кристи стала звездой при жизни. На фото она позирует скульптору Музея мадам Тюссо, где ее можно увидеть и по сей день