Аман Тулеев стал ректором кемеровского вуза

Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев стал ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО). Об этом сообщил глава региона Сергей Цивилев.

«У нас хорошие добрые отношения с Аманом Гумировичем Тулеевым, совместно работали. Он сказал в разговоре со мной, что не может без работы и больше всего ему подойдет должность ректора нашего института, потому что он доктор наук, профессор, у него богатый опыт, которым он может поделиться с молодежью», — приводит слова Цивилева «РИА Новости».

Он добавил, что официально сотрудникам вуза новый ректор будет представлен уже 17 сентября. По словам главы региона, Тулеев сам выбрал свое новое место работы.

«И тут такое совпадение — ректор института стал депутатом, кресло освободилось», — цитирует его слова НСН.

Институтом ранее руководил глава аппарата администрации Кемеровской области Алексей Зеленин. По итогам выборов, прошедших в единый день голосования, он стал депутатом регионального парламента от партии «Единая Россия». Аман Тулеев был губернатором и спикером парламента Кемеровской области, но 1 апреля досрочно покинул свой пост. Он перешел в облсовет, получив вакантный мандат, позже его избрали спикером, но он не стал участвовать в выборах пятого созыва, которые прошли 9 сентября.



