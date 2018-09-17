Единое окно: Тинькофф Банк создает тренд на «уберизацию» ипотеки

Кажется, получение ипотеки – один из самых стрессовых и трудоемких процессов для человека, решившего взять кредит. Необходимо собрать кучу бумаг, не промахнуться не только с самой квартирой, но и застройщиком, оценщиками, страховой и, самое главное, с банком. Но ситуация давно изменилась – в России появился сервис Тинькофф Ипотека, который стал «единым окном» в сфере ипотеки, где все процессы происходят онлайн, а вопросы решаются всего в пару кликов. О том, как это стало возможным и куда обращаться клиентам — читайте в партнерском материале, сделанном совместно со специалистами Тинькофф Ипотеки.

Ипотека идет семимильными шагами

Ежегодно ипотека становится все более доступным и при этом незаменимым инструментом для покупки жилья. По данным Дом.рф и ВЦИОМ, необходимость в улучшении жилищных условий есть у 45% населения. С ростом цен на жилье большинству жителей не представляется возможным купить собственную недвижимость без кредита. В то же время, ипотечные ставки регулярно снижаются, постепенно приближаясь к общеевропейским величинам. По словам экспертов, уже каждая вторая квартира в новостройке покупается за счет ипотеки.

Сейчас ставки на кредиты для покупки жилья опустились до рекордно низких величин - 8-9%, в некоторых случаях ставка может быть и 6%. Для сравнения: в 2016 году процент по ипотеке был в районе 12-15 пунктов. Конечно, это не может не влиять на объем запрашиваемых и выдаваемых кредитов. По данным компании Дом.рф, в июле этого года россияне взяли ипотечных кредитов на 60% больше, чем в том же месяце прошлого года.

Меж тем, система выдачи, одобрения и подготовки документов для ипотеки долгое время оставалась сложной и бюрократичной. Чтобы совершить сделку, нужно принять несколько серьезных решений: выбрать квартиру и доверить кому-то ее проверку, выбрать банк или несколько банков, подготовить документы по их форме, для этого обратиться в несколько инстанций, выбрать оценочную компанию, выбрать страховую компанию. Все это отнимает время и деньги.

Прошлый век

Казалось бы, такой большой рынок требует удобных онлайн-инструментов и баз, чтобы соединять покупателей и девелоперов, банки, компании, юридические компании. Однако до недавнего времени можно было воспользоваться только элементарными калькуляторами по кредитам, которые умели высчитывать ежемесячный платеж, купить онлайн-страховку на сайте отдельных страховых компаний или воспользоваться агрегаторами типа sravni.ru и banki.ru, чтобы примерно представить, какой банк может подойти под пользовательские запросы. Все эти услуги и сервисы носили чисто информационный и редко практический характер.

После ознакомления с тем, что есть в сети, приходилось идти в каждый банк, относить в него полный набор документов (иногда разный пакет для каждого банка), ждать решения по кредиту с неизвестной перспективой по ставке и только после этого принимать решение о сделке.

Автор цитаты Стандартно процедура покупки квартиры с помощью ипотеки выглядит так: • Найти квартиру с помощью или без помощи риелтора и осуществить ее юридическую проверку; • Выбрать предварительно несколько банков; • Собрать под каждый из них необходимый пакет документов, при этом необходимо обратиться в несколько разных организаций с запросом документов (оценка квартиры, страхование, подтверждение доходов и так далее); • Отнести в каждый банк пакет документов и дождаться одобрения под конкретную квартиру и сумму на нее; • Заключить договор с банком о кредитовании; • Перечислить авансовый платеж.

Все эти действия кратно усложняются в случае, если вы будете не единственным собственником будущего жилья.

Что сделал Тинькофф

Тинькофф разработал уникальную на сегодняшний день для нашей страны платформу, которая работает по принцип “убера”. На одной стороне есть клиент, которому нужно получить ряд услуг, на другой - представители этой сферы услуг. Как только клиент обозначает, какую задачу ему предстоит выполнить, система просто подбирает ему исполнителей, наиболее подходящих по ряду критериев.

Принцип очень простой и удобный. Тинькофф перенес его в сферу ипотеки. Самое ценное - это, конечно, банки-партнеры. Благодаря этой платформе, покупатели избавлены от необходимости везде “ходить ногами” и приносить документы. Заполнив очень простую и быструю форму на сайте, уже через 2 минуты покупатель получает предодобренные предложения по кредитам от нескольких банков. После чего может загрузить единый пакет документов и получить одобрение по ипотеке онлайн. Физически прийти в офис банка придется лишь один раз – чтобы подписать ипотечный договор.

На протяжении всего остального процесса клиента сопровождает персональный менеджер Тинькофф, который доступен для любых вопросов 24/7 и, в том числе, может порекомендовать юридических партнеров, оценочные и страховые компании для завершения сделки.

К онлайн-платформе подключены не только банки. По состоянию на 30 июня 2018 г. в Тинькофф Ипотеке зарегистрировано более 25 000 агентов недвижимости и девелоперов, продающих квартиры в более 150 жилых комплексах. Ипотечный сервис позволяет выбрать по собственным параметрам понравившуюся квартиру, забронировать ее или записаться на просмотр и, конечно, предварительно просчитать по ней условия ипотеки.

Создатели платформы тщательно подходят к подбору застройщиков, которые размещают свои предложения на интернет-площадке Тинькофф Ипотека. Игорь Ларин, руководитель ипотечного бизнеса Тинькофф Банка: «Партнеры-девелоперы должны разделять ценности команды Тинькофф Ипотеки: ориентироваться на высокий уровень сервиса и создание качественных продуктов. Вместе с партнерами мы преследуем главную цель: чтобы клиент остался доволен процессом покупки жилья и дальнейшей комфортной жизнью в новой квартире. Девелоперы понимают, что для покупателя это может быть одна-единственная сделка с недвижимостью за всю жизнь, поэтому права на ошибку у нас нет.

Вам не нужно оставлять заявки на разных сайтах, общаться с большим количеством разных специалистов - все интересующие вас объекты недвижимости находятся в «одном окне». Вы также можете воспользоваться специальными предложениями и скидками, которые девелоперы периодически предоставляют для наших клиентов» - отмечает Игорь Ларин.

Девелоперы, партнеры сервиса Тинькофф Ипотека, также отмечают удобство платформы, поскольку она рассчитана не только на покупателей нового жилья, но и на компании, оказывающие услуги в сфере недвижимости.

Юрий Барсуков, руководитель управления реализации «Мосреалстрой»: «В портфеле нашей компании почти три десятка жилых комплексов, и, разумеется, мы сотрудничаем со всеми крупнейшими и перспективными финансовыми организациями страны. Банк Тинькофф является одним из самых прогрессивных банков в сфере внедрения новых технологий и создания по-настоящему удобного клиентского сервиса. Сотрудничество «Мосреалстроя» с Тинькофф Банком позволяет нашим клиентам получать услуги на качественно новом уровне».

Важно, что одобрением по кредиту возможности сервиса для клиентов не ограничиваются. На платформе Тинькофф Ипотека возможна юридическая проверка объекта недвижимости, заказ документов, услуга по сопровождению регистрации сделки; заполнение «паспорта сделки»: итоговых параметров кредита с возможностью выбрать удобный способ расчета, дату платежа, способ регистрации.

Благодаря сервису можно регулярно следить за ставками по ипотечному кредиту или рефинансированию для снижения ипотечной нагрузки. Более того, клиенты получают отчеты по рынку и предложения по улучшению кредитных условий в специальной email-рассылке.

Автор цитаты Несколько фактов • 80% всех решений по ипотечной сделке сейчас принимает машина (advisory engine). Это дает возможность не только отказаться от работы менеджеров, но и экономить на операционных процессах; • 70% сотрудников сервиса Тинькофф Ипотека работают удаленно и исключительно по требованию клиента, благодаря чему доступны для него 24/7; • 2 минуты в среднем занимает предварительное одобрение кредита онлайн на платформе Тинькофф Ипотека; • 24/7 работает процессинг документов, поэтому клиент может запросить и получить одобрение по кредиту даже ночью; • Единые цены для поставщиков услуг. Это делает весь процесс совершения сделки прозрачным.

Как выглядит процесс на пальцах и скриншотах

Вы заходите на сайт https://www.tinkoff.ru/loans/mortgage/, где с помощью электронного калькулятора можете заранее рассчитать, какой объем кредита вам необходим и какой может быть ежемесячный платеж.

Далее заполняете простую форму на сайте с личными данными. Предварительное одобрение по кредиту от нескольких банков и на разных условиях будет сформировано через 2 минуты.

После этого необходимо подтвердить доход документами - загрузить фото трудовой книжки и 2-НДФЛ. Документы даже не нужно сканировать, если ваш телефон поддерживает приемлемое качество фотографии. Система использует автораспознавание и автопроверку документов, но некоторые из них проверяются в «ручном» режиме. После проверки всех документов заявка отправляется в наиболее подходящие вам, как клиенту, банки. Когда одобрения от банков получены, вы уже можете подобрать себе недвижимость.

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Остановившись на наилучшем для себя банке, вы загружаете в личный кабинет документы по своему объекту недвижимости и заказываете у менеджеров Тинькофф Ипотеки оценку жилья. Когда отчет об оценке готов, к вам подключается персональный менеджер и помогает уладить оставшиеся формальности по выходу на сделку (выбор выгодной страховки, согласование времени и даты сделки в банке между всеми сторонами).

Важно, что ваши бумажные документы, которые вы ранее передавали в сканах или фото, забирает и передает в будущий банк-кредитор представитель Тинькофф, это для клиента бесплатно. Вам нужно только приехать в назначенный день на сделку, которая будет ждать вашей подписи. Это первый и единственный раз, когда вам придется куда-то сходить, чтобы купить недвижимость в ипотеку.

Следует отметить, что после того, как вы подключились к системе Тинькофф Ипотека, вы можете официально передать управление личным кабинетом вашему риелтору, если он у вас есть. Для этого есть весь инструментарий. Это дает возможность, с одной стороны, избавить себя вообще от каких-либо забот с документами, но с другой стороны, позволяет следить за работой вашего агента.

Почему это выгодно всем

Платформа выгодна не только пользователям, которые хотят получить ипотеку. В первую очередь, это поддержка общебанковской экосистемы. Даже банки, у которых нет своего онлайн-обслуживания, могут подключиться к системе и улучшить свой кредитный портфель.

Тинькофф создал платформу, на которой покупатели встречаются со всеми возможными участниками ипотечных сделок: банками, девелоперами, риелторами, страховыми, оценочными компаниями и так далее. Между всеми участниками есть онлайн-система и круглосуточная служба поддержки, которая делает коммуникацию более эффективной и быстрой.

Тинькофф_3 Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко

Подключение к платформе особенно полезно для фирм, оказывающих сопроводительные услуги: агентствам недвижимости, оценщикам и страховщикам. Им не нужно искать своих клиентов – они находят их сами, точнее система, благодаря алгоритму, подбирает оптимальные варианты.

Юрий Шаранов, директор по сопровождению бизнеса «CENTURY 21 Россия»: «Риелторский рынок давно требовал такого продукта, как Тинькофф Ипотека. Ранее, чтобы подать заявку в банки, нужно было работать с каждым банком отдельно. Не хватало одного удобного продукта, чтобы можно было все заполнить в одном месте. На рынке появлялись подобные предложения, но они были не качественными. Тинькофф предложил именно такой продукт. Его уникальность в том, что теперь мы можем в одном месте заполнить информацию о клиенте, она автоматически уходит в несколько банков, мы в реальном времени видим обратную связь, клиент проверяется по соответствующей базе данных, мы можем напрямую общаться с менеджером банка. Сервис очень удобен в использовании, практичен и безопасен».

Как будет меняться платформа дальше в сторону пользователя

На текущий момент число пользователей сервиса Тинькофф Ипотека достигло более 500 000 клиентов. Согласно прогнозам, к концу 2018 года через Тинькофф Ипотеку будет выдано ипотечных кредитов на сумму 30 млрд рублей, что в 3 раза больше, чем в 2017 году.

«Сервис Тинькофф Ипотека постоянно развивается. Число партнеров-девелоперов и количество объектов недвижимости на нашей ипотечной площадке будет расти. Мы ведем переговоры с большим количеством потенциальных партнеров, следим за изменениями и тенденциями на рынке», - заверяет Игорь Ларин, руководитель ипотечного бизнеса Тинькофф Банка.