Международная комиссия разрешила аборигенами Чукотки добычу китов

Международная китобойная комиссия (МКК) утвердила пилотный семилетний срок реализации квоты на добычу китов аборигенными народами.

В голосовании участвовала 71 страна. В поддержку выступили 58 стран, против — семь, еще пять воздержалось и одна отсутствовала, сообщает «РИА Новости».

На 2013-2018 годы для России и США были установлены совместные блок-квоты в размере 744 серых и 336 гренландских китов. В 2017 году на Чукотке добыли 119 серых китов и одного гренландского.

В поддержку представленных предложений выступили делегация России и коренные жители Аляски, а также племена Мака, Сент-Винсент/Гренадин, Дания и Гренландия.

Во Владивостоке ранее состоялась презентация макета памятника китобоям. Автором идеи является капитан дальнего плавания Виктор Щербатюк, который написал книгу об истории дальневосточного китобойного промысла «Антарктика за кормой».