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ЕСПЧ вынес вердикт по делу о раскрытой Сноуденом слежке спецслужб за гражданами

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Фото: ТАСС/Zhang Fan
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Европейский суд по правам человека постановил, что британская программа по сбору информации о гражданах нарушает статью 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«В деле Big Brother Watch и других против Великобритании суд установил, что британская система слежки нарушила конвенцию (по правам человека. — Ред.)», — говорится в сообщении на сайте суда.

В организации отметили, что передача информации о пользователях иностранному государству является незаконной и нарушает «право на уважение личной и семейной жизни человека, его жилища и его корреспонденции».

Эдвард Сноуден в своем аккаунте в Twitter назвал решение суда победой. Он отметил, что на протяжении пяти лет правительства отрицали факт нарушения прав человека.

Более десятка правозащитных групп направили иск против спецслужб Великобритании и управления правительственной связи (GCHQ) после масштабных разоблачений бывшего сотрудника американских разведывательных ведомств Эдварда Сноудена.

В 2013 году Сноуден передал изданиям Washington Post и Guardian секретные материалы о программах слежки спецслужб Соединенных Штатов и Великобритании. Согласно предоставленным материалам, еще в 2007 году Лондон разрешил АНБ США следить за жителями Соединенного Королевства.

Затем Эдвард Сноуден вылетел в Гонконг, а оттуда в Москву. Там он некоторое время пребывал в транзитной зоне столичного аэропорта.

Сноудену предоставили вид на жительство в РФ при условии, что он прекратит свою антиамериканскую деятельность. В августе 2014 года Сноуден получил трехлетний вид на жительство, позволявший ему путешествовать по России и за ее пределами. В январе 2017 года документ продлили до 2020 года.

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