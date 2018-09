ЕСПЧ вынес вердикт по делу о раскрытой Сноуденом слежке спецслужб за гражданами

Европейский суд по правам человека постановил, что британская программа по сбору информации о гражданах нарушает статью 8 «Право на уважение частной и семейной жизни» Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

«В деле Big Brother Watch и других против Великобритании суд установил, что британская система слежки нарушила конвенцию (по правам человека. — Ред.)», — говорится в сообщении на сайте суда.

В организации отметили, что передача информации о пользователях иностранному государству является незаконной и нарушает «право на уважение личной и семейной жизни человека, его жилища и его корреспонденции».

Эдвард Сноуден в своем аккаунте в Twitter назвал решение суда победой. Он отметил, что на протяжении пяти лет правительства отрицали факт нарушения прав человека.

For five long years, governments have denied that global mass surveillance violates of your rights. And for five long years, we have chased them through the doors of every court. Today, we won. Don't thank me: thank all of those who never stopped fighting. https://t.co/ARgbI5PKaa