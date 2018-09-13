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Суд запретил Удальцову 3 года посещать массовые пикеты

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Координатору оппозиционного движения «Левый фронт» Сергею Удальцову установили административный надзор до 2021 года.

Таким образом, Симоновский суд Москвы частично удовлетворил иск начальника ОМВД России по району Нагатинский Затон полковника полиции Петра Попова, сообщает «РИА Новости».

В частности, cуд запретил Удальцову посещать места массовых мероприятий, шествий и пикетов.

Также активисту запрещено покидать Москву без разрешения полиции, и ему необходимо дважды в месяц отмечаться в отделе МВД по месту жительства, заявил судья Хызыр Муссакаев.

В своем иске Попов дополнительно требовал запретить Удальцову покидать место жительства с 22:00 до 6:00, но прокурор выступила против этого пункта.

Удальцов в 2017 году вышел из колонии, где отбыл 4,5 года за организацию беспорядков на Болотной площади Москвы в мае 2012 года. После этого его неоднократно задерживали за нарушения при организации акций и митингов.

Последний раз за нарушение при организации публичного мероприятия Удальцова арестовали 14 августа на 30 суток.

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