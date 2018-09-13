На Дальнем Востоке откроют «Сахалинский индустриальный парк»

В 2023 году на Дальнем Востоке появится «Сахалинский индустриальный парк». Это будет крупнейшая база снабжения отечественных нефтегазовых компаний, работающих на сахалинском шельфе, которая разместится на площади в 70 га. Советующий меморандум был подписан в рамках IV Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Внутри парка планируется разместить производственно-техническую базу, площадки для ремонта оборудования, цеха для хранения нефти и газа и торгово-выставочные павильоны.

Инвестором проекта выступит Газпромбанк. По словам зампредседателя правления кредитной организации Алексея Белоуса, данный проект важен не только для Сахалинской области и Дальневосточного региона, но и для всей российской экономики.

«Для того, чтобы увеличь объемы производства именно в России, увеличить объемы сбора налогов на территории Сахалинской области, и самое главное, переходить уже в рублевую среду. Очень много, как мы знаем, подрядчиков и субподрядчиков – это иностранные компании, если будет больше производства здесь, в России, легализованного, то больше будет рублевой среды», — сказал он.

Кроме того, строительство данного парка важно в условиях ипортозамещения — российский бизнес будет меньше зависеть от поставок оборудования из-за рубежа, а также время обслуживания и ремонта значительно сократится. Ожидается, новый индустриальный комплекс обеспечит работой примерно 1,6 тыс. человек.

Четвертый Восточный экономический форум проходит на острове Русский во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 11 по 13 сентября. Основная цель международной площадки заключается в содействии ускоренному развитию экономики ДФО и расширении международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В этом году в рамках форума было подписано 175 соглашений на сумму 2,9 трлн рублей. ВЭФ-2018 посетили более 6 тыс. делегатов и 1,3 тыс. журналистов.