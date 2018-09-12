Прямой эфир

Овечкин и Неймар обменялись автографами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил товарищеский матч между национальными командами Бразилии и Сальвадора, завершившийся со счетом 5:0.

После окончания игры, которая проходила в американском городе Мэриленд на стадионе «Федэкс-филд», он встретился с форвардом французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаром и подарил ему свой игровой свитер. Бразилец, в свою очередь, презентовал российскому хоккеисту свои бутсы с автографом. Овечкину подарок очень понравился.

«Приятно было встретить тебя, Неймар. Я благодарен за подарок», — написал обладатель Кубка Стэнли на своей странице в соцсети. Как отмечает сайт kp.ru, российский спортсмен также оставил автограф на своем подарке.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в прошедшем матче Неймар отличился одним голом и тремя результативными передачами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Неймар обнял юного фаната и подарил ему свою футболку
Овечкин во второй раз возглавил рейтинг российских знаменитостей

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017