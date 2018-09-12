Овечкин и Неймар обменялись автографами

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетил товарищеский матч между национальными командами Бразилии и Сальвадора, завершившийся со счетом 5:0.

После окончания игры, которая проходила в американском городе Мэриленд на стадионе «Федэкс-филд», он встретился с форвардом французского «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймаром и подарил ему свой игровой свитер. Бразилец, в свою очередь, презентовал российскому хоккеисту свои бутсы с автографом. Овечкину подарок очень понравился.

«Приятно было встретить тебя, Неймар. Я благодарен за подарок», — написал обладатель Кубка Стэнли на своей странице в соцсети. Как отмечает сайт kp.ru, российский спортсмен также оставил автограф на своем подарке.

Как пишет «Спорт-Экспресс», в прошедшем матче Неймар отличился одним голом и тремя результативными передачами.