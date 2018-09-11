Прямой эфир

WhatsApp выпустил версию для кнопочных телефонов

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Разработчики мессенджера WhatsApp представили версию приложения для кнопочных телефонов компании JioPhone, которые популярны в Индии.

Необычную версию приложения можно скачать в онлайн-магазине операционной системы KaiOS.

Как уточняется в официальном блоге мессенджера, владельцы кнопочных телефонов с помощью новой версии WhatsApp смогут обмениваться сообщениями, делиться фото и видео, а также пользоваться функцией голосовых посланий.

Ранее в WhatsApp анонсировали запуск платных рекламных и сервисных сообщений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Facebook, WhatsApp и Instagram могут отключить шифрование в 2019 году
WhatsApp откажется от сквозного шифрования переписки

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017