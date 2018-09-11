WhatsApp выпустил версию для кнопочных телефонов

Разработчики мессенджера WhatsApp представили версию приложения для кнопочных телефонов компании JioPhone, которые популярны в Индии.

Необычную версию приложения можно скачать в онлайн-магазине операционной системы KaiOS.

Как уточняется в официальном блоге мессенджера, владельцы кнопочных телефонов с помощью новой версии WhatsApp смогут обмениваться сообщениями, делиться фото и видео, а также пользоваться функцией голосовых посланий.

Ранее в WhatsApp анонсировали запуск платных рекламных и сервисных сообщений.