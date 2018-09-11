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Чудотворная икона «Знамение» прибудет в Курск 23 сентября

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В Курск привезут из Нью-Йорка легендарную святыню — чудотворный образ Пресвятой Богородицы «Знамение» Курская Коренная. Икона будет находиться в соборе Рождества Пресвятой Богородицы Коренной пустыни с 23 сентября до утра 25 сентября. В последний день состоится Божественная литургия, а затем начнется крестный ход.

В 2018 году традиционному шествию со святыней исполняется 400 лет. После него икону «Знамение» Курская Коренная перенесут в Знаменский кафедральный собор областной столицы. Там доступ к святыне будет открыт до 3 октября, отмечает «Курская правда». Также верующие смогут увидеть икону 1 октября в Успенском соборе Рыльска.

Курская Коренная икона Божией Матери «Знамение» — православная икона Богоматери с Младенцем, окружена по краям изображениями Господа Саваофа и ветхозаветных пророков, почитается как чудотворная, принадлежит к иконописному типу Оранта (Знамение). Оригинал находится в синодальном Знаменском соборе Русской православной церкви за границей в Нью-Йорке, США. В декабре 2010 года хранителем Курско-Коренной иконы Божией Матери назначен диакон Николай Ольховский (ныне епископ).

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