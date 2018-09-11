Игра Pokemon Go официально появилась в России

Мобильная игра на основе дополнительной реальности Pokemon Go официально появилась в России. Приложение доступно для пользователей гаджетов на базе платформ iOS и Android в магазинах App Store и Google Play соответственно.

Как напоминает телеканал «360», мировой запуск игры от Niantic состоялся еще в 2016 году, и все это время россияне могли скачать ее только на зарубежных площадках. Утром, 11 сентября, пользователи получили письмо со стороннего сервиса, где сообщалось о возможности скачать игру.

Как уточняет телеканал «Звезда», игра Pokemon Go является бесплатным приложением, основанным на технологии «дополнительной реальности», когда картинка на экране смартфона проецируется на локации реального мира. Суть многопользовательской игры состоит в поисках и поимке покемонов на улицах города, а также дальнейшем их обучении.

За первые семь месяцев после запуска игра принесла своим создателям порядка $1 млрд, а в топе App Store по доходам она продержалась 74 дня.

Кроме того, как пишет сайт kp.ru, игра все еще остается под запретом в Китае. Он действует с конца прошлого года, поскольку приложение спровоцировало множество ДТП по всей стране. Также власти сочли его опасным для КНР, поскольку оно может собирать географические данные и передавать разработчикам координаты размещения стратегически важных объектов.