Скорости Китая

В железнодорожной отрасли редко бывает, чтобы члены семьи трех поколений были машинистами поездов. На линии Пекин-Шанхай в Наньцзинском локомотивном депо есть династия машинистов: три поколения — дедушка Цзян Фулинь, отец Цзян Айшунь и внук Цюй Цзюньцзе. От паровозов до высокоскоростных железнодорожных ЭВС «Возрождение», от медленных скоростей 30 км/ч до 350 км/ч, от экологически грязных до «чистой красоты». Они были свидетелями исторических изменений и скорости развития железных дорог Китая в разные эпохи.

Дедушка Цзян Фулинь — первое поколение машинистов паровозов в Новом Китае

Дедушка Цзян Фулинь родился в 1934 году. В 1951-м он участвовал в работе железной дороги и стал учеником на освободительном паровозе в Локомотивном депо Нанкин.

В то время Шанхай-Нанкинский участок железной дороги был единственной железнодорожной линией на пути Шанхай — Пекин. На линейных рельсах поезда могли развивать скорость всего двадцать или тридцать километров в час.

— Фунт влажного угля весит 10 килограммов, каждый класс сжигает шесть или семь тонн угля. По пути машинист должен управлять контрольным сигналом, тянуть маленький водяной насос, открывать воздуходувку, проверять локомотив, подавать масло и чистить золу, — рассказывает Цзян Фулинь. — Это тяжелая физическая работа. В то время в кабине машиниста было шумно, все заполнено копотью, везде были уголь, пыль и сажа. Кабина находилась рядом с котлом, и температура достигала 70 градусов по Цельсию.

Тогда безопасность работы поезда в основном зависла от людей. Цзян Фулин показывает черно-белую фотографию, сделанную в 1970 году: он находится на паровозе, выглядывает из кабины машиниста и наблюдает за сигнальными огнями на переправе.

Цзян Фулинь объяснил, что паровой котел перед передней частью кабины и дым от него закрывали видимость впереди, и машинист должен был постоянно высовывать все тело из окна, чтобы смотреть на линии и сигналы. Когда поезд шел с уклоном или был дождливый ветреный день, работать было еще тяжелее.

«Грязный масляный слой на теле, полный шпаклевки и пота рот, только зубы белые. Рабочая среда была горькой и опасной, отступать было некуда». Цзян Фулинь пережил это трудное время, и в 21 год был переведен в первое поколение машинистов паровозов в Новом Китае. Это был самый большой повод для гордости в его жизни.

Время делает людей: чем хуже окружающая среда, тем больше они могут отточить свою волю. Цзян Фулинь часто говорил своим детям и окружающим: «У меня особые чувства к поезду, и я никогда не жалею, что выбрал эту работу».

Он проработал машинистом 44 года, вплоть до выхода на пенсию в 1994 году.

Отец Цзян Айшунь — эра электрических локомотивов

В 1983 году под влиянием своего отца Цзян Айшунь стал работать в Наньцзинском локомотивном депо. В 1980-х годах пароходные локомотивы Шанхай-Нанкинской части Пекин-Шанхайской железной дороги постепенно выходили на пенсию. В конце 1983 года Наньцзинское локомотивное депо было преобразовано от паровоза к тепловозу, а рабочие печи исчезли. Цзян Фулинь с радостью сказал: «Цзян Айшунь — счастливый человек эпохи развития железной дороги, ему не нужно выполнять тяжелую работу, как приходилось мне».

Преобразование локомотивов и переход к эпохе внутреннего сгорания — это революционное изменение. В декабре 1984 года Цзян Айшунь попрощался с паровым двигателем и пересел на дизельный локомотив DF4 в качестве ученика машиниста. Вскоре локомотив, которым он управлял, был модернизирован до локомотива ND5, и Цзян проехал между Нанкином и Бенгбу со скоростью около 50 км/ч. В 1991 году он получил водительские права на тепловоз, скорости в то время стали достигать 90 км/ч.

В июле 2006-го Шанхай-Нанкинская железная дорога открыла эру электрификации, пассажирские и грузовые поезда постепенно были заменены новым поколением электровозов, производимых в Китае. Электрический локомотив имеет большую мощность, высокую скорость движения, низкий уровень шума, в нем отсутствуют выхлопные газы, образующиеся при сжигании дизельного топлива. «Кабина электровоза оснащена кондиционерами и оборудована сигнальными счетчиками. Улучшены условия, не нужно высовывать голову из окна на ходу, как это делало поколение отца», — сказал Цзян Айшунь.

В 2012 году модель была заменена электровозами 11D и SS9. Цзян Айшунь принял решение работать машинистом пассажирского поезда, курсирующего между Нанкином и Ханчжоу. В эпоху электровозов использовались тяжелые поезда более 5000 т. Всего за шесть лет Цзян Айшунь освоил семь моделей поездов. Разнообразие моделей отражает траекторию развития железной дороги.

С 1 апреля 1997 года по 18 апреля 2007-го железная дорога прошла шестую крупномасштабную карту корректировки скорости. Максимальная скорость поезда в районе Шанхай-Нанкин линии Пекин — Шанхай продолжала прогрессировать и увеличилась со 140 км/ч до 160 км/ч и 250 км/ч.

Цзян Айшунь, 55-летний машинист поезда, он проработал 27 лет на железнодорожной линии и проехал без аварий и опасных ситуаций более 3 млн км.

Внук Цюй Цзюньцзе — написание новой легенды на «Возрождении»

Цюй Цзюньцзе — самый младший сын Цзян Айшуна, носящий фамилию его матери. В этом году ему исполнится 28 лет. Вполне возможно, что любовь к железной дороге передалась ему по крови. У Цюй Цзюньцзе с раннего возраста есть особое чувство к поездам. В августе 2009 года он окончил школу судостроения Сучжоу и был назначен в Наньцзинское локомотивное депо — начал с должности помощника машиниста электрического локомотива HXDB.

В новую эру высокоскоростная железная дорога быстро развивается, а поезд «Возрождение» мчит по родной земле, позволяя пассажирам наслаждаться комфортной поездкой.

Когда дедушка узнал, что внук Цюй Цзюньцзе водит самый продвинутый поезд в Китае, он рассыпался в похвалах: «Поезд, который водит мой внук, в два раза быстрее, чем тепловоз, который водил мой сын. И в десять раз быстрее, чем паровоз, который я начинал водить».

Цюй Цзюньцзе каждый раз настраивается на дорогу, прислушивается ко всем шумам, сосредотачивается и плавно маневрирует локомотивом.

Результаты достигаются трудом. Благодаря приобретенным навыкам и трудолюбию он выделялся среди своих сверстников и получил почетное звание «Выдающаяся молодежь Лиги молодежи» Китайской железнодорожной ассоциации.

Сегодня железнодорожная линия Шанхай — Нанкин превратилась в новую модель высокоскоростного сообщения. Поезда прошли скоростные изменения с 30–40 до 350 км/ч. Железная дорога эволюционировала, труд машинистов стал более безопасным, удобным и почетным.