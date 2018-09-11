Поезд Китай–Европа

За последние пять лет Центрально-европейская железнодорожная линия открыла 52 маршрута, охватив 12 европейских стран и 32 города. Уже сделано более 5000 рейсов и сформировано 3 транспортных коридора в Западном, Центральном и Восточном Китае. На западе линия выполняет функции нового перевозчика грузов под застройку местных территорий. В центральном районе режим работы поезда постепенно сформировался согласно спросу населения, и обратных рейсов стало больше. На востоке линия также адаптировалась к рыночным условиям и взяла на себя инициативу по реализации экономических выгод и социального сотрудничества. Бурное развитие этих направлений не только тесно связало экономические отношения между Китаем и Европой, но и стало свидетельством больших достижений строительства «Одного пояса – одного пути», а также экономического и социального развития Китая.

Евразия, на которую приходится две пятых земли мира и девять десятых населения мира, является самым ранним местом рождения цивилизации. Люди из находящихся вдоль древнего Шелкового пути стран шли и торговали по пустыне Гоби круглый год, невзирая на трудности.

В 2013 году президент Си Цзиньпин предложил инициативу «Один пояс – один путь», которая придала новый смысл древнему Шелковому пути. Сегодняшний путь связывает Азиатско-Тихоокеанский экономический круг с Европейским кругом, охватывает более 7000 километров по всему Евразийскому континенту и считается «самым длинным и наиболее потенциальным экономическим коридором в мире».

Центрально-европейская линия связывает существующие магистральные линии транспорта между Европой и Азией. Везде, где он проходит, экономические функции становятся все сильнее и сильнее. Он стимулирует экспортное развитие внутренних городов в Китае и в какой-то мере активизирует систему грузовых перевозок близлежащих территорий. Он подталкивает многие страны и регионы вдоль линии к экспорту и также формирует новые рабочие места. Это не только логистическая трасса, но и важный механизм развития Экономического пояса Шелкового пути.

Ранней весной земля в районе Хэси в Китае все еще находится в замороженном состоянии, но между районами международного сухопутного порта Ганьсу (Увэй) уже идет строительство.

Увэй, расположенный во внутренних районах Северо-Западного Китая, стал важной бизнес-платформой для Ганьсу и для Китая в целом. Это тесно связано с международным грузовым поездом Китай–Европа «Тяньму», который идет по маршруту Увэй–Алматы. Таким образом, Увэй, ранее неизвестное место, стал мостом между Северо-Западным Китаем и Центральной Азией, Западной Азией и Европой.

Опираясь на новый Евразийский континентальный мост и Сибирский континентальный мост, Центрально-европейская линия изначально сформировала три железнодорожных транспортных коридора с пятью основными входными и выходными портами. Она образовала пять основных железнодорожных транспортных систем: Чунцин–Синьцзян–Европа, Чжэнчжоу–Европа, Ухань–Синьцзян–Европа, Чэнду–Европа и Чанъань.

Нормированная линия Китай–Европа обеспечила удобный наземный маршрут для логистики между Китаем и Европой, восполняющий недостатки длительного времени доставки и высокие расходы на авиаперевозки. Маршрут стал важным способом продвижения экономики Китая и европейских стран.

Вдоль китайско-европейской линии, такие товары Европы, как испанское красное вино, голландский сыр, польские фрукты, немецкие автомобили, биомедицинские препараты, материнские и детские принадлежности, кухонные шкафы и другие, стали доступны для китайских людей. В свою очередь, китайская одежда, компьютеры и другая продукция также удобно доставляются на европейские потребительские рынки. Это дает комфорт и приносит не только пользу людям всех стран, но и новую жизненную энергию и импульс к развитию предприятий и отраслей в странах вдоль этой линии.

Вдоль Центральной Европы появились новые логистические, промышленные и коммерческие центры, создающие тысячи рабочих мест.

Для экономически слаборазвитых регионов Центрального и Западного Китая эффективность китайско-европейских поездов еще более важна. Данные показывают, что в соответствии с среднегодовым ростом уровня урбанизации 1,5% в последние годы более 5 млн человек ежегодно превращаются в городских жителей, предоставляя по меньшей мере 500 млрд юаней потребительского спроса.

20 июня 2016 года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Польши Анджей Дуда впервые посетили церемонию в Варшаве после прибытия туда первого поезда.

Полагаясь на линию Китай–Европа сельскохозяйственная продукция Польши выходит на китайский рынок. Польша давно стремится увеличить свой экспорт в Китай. Руководитель PKP – польской грузовой компании, которая ведет грузовые поезда от Польши до Пекина, – Чеслав Варcевич говорит, что компания в настоящее время отправляет 20 грузовых поездов в неделю между Польшей и Китаем. Каждый из составов проходит от 11 до 14 дней, что в два раза быстрее, чем морские перевозки, а также дешевле, чем перевозки воздушным транспортом.

Влияние китайских и европейских линий расширилось во всем мире. 20 апреля 2017 года железнодорожные ведомства Китая, Белоруссии, Германии, Казахстана, Монголии, Польши, России подписали Соглашение о углублении китайско-европейского сотрудничества. Семь стран будут работать вместе, чтобы построить китайско-европейскую линию как международный логистический бренд. Теперь линия Китай–Европа стала крупным международным брендом, и страны вдоль линии будут работать вместе. С 1 мая 2017 года все китайские и европейские поезда, направляющиеся в Германию, Францию и другие страны, стали унифицированы в формальностях, для того чтобы на них можно было удобно путешествовать по всей Европе без препятствий.