Ведущий тренд времени

След в истории зачастую становится четче, когда оглядываешься в прошлое. Осенью 2013 года президент Си Цзиньпин предложил грандиозную инициативу по совместному строительству «Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского шелкового пути 21 века». Более сотни стран и международных организаций во всем мире активно откликнулись на инициативу проекта, и уже свыше 80 стран подписали соглашения о сотрудничестве с Китаем. Когда Великий шелковый путь вновь обретет свою жизненную силу, люди не смогут удержаться от вопроса: что позволяет этому проекту давать хорошие результаты и привлекать страны к объединению на этом пути?

Развитие является главным ключом к решению многих проблем. Строительство «Одного пояса, одного пути» — это путь общего процветания за счет политического взаимодействия, беспрепятственной торговли, финансового взаимодействия и соединения людских сердец на пути к всеобщему процветанию. То, что именно Китай и страны этого проекта строят более 80 зарубежных зон экономического и торгового сотрудничества не столь важно, как то, что на местах будут созданы сотни тысяч рабочих мест. Также продвигается огромное количество проектов сотрудничества по сопричастным направлениям. «Один пояс, один путь» способствует сближению стран, помогает развитию, соответствует стремлению людей к лучшей жизни.

Фото: Сюй Яньхон

«Один пояс, один путь» — это отнюдь не соло Китая, а хор всех стран, участвующих в проекте. Это не частная тропа, а общий путь, в котором все идут рука об руку. Как равные участники, вкладчики и бенефициары, страны проявили энтузиазм к созданию общего пояса.

Прагматичный и прогрессивный, этот проект при строительстве дал хорошие результаты. Тут нет места пустым разговорам, все должны быть командой, которую определяют ее действия. В процессе создания «Одного пояса, одного пути» усердная работа Китая является важной движущей силой, «толкающей камень в гору».

Заметный прогресс и все возрастающее влияние строительства завоевывает все большую поддержку и признание со стороны международного сообщества. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отметил, что «Один пояс, один путь» — это инициатива, которая позволяет людям верить, что существует возможность «никого не обделить» в процессе экономического развития. В рамках совместных усилий Китая и всего мира фундаментальность строительства «Одного пояса, одного пути», несомненно, будет сильнее, а перспективы будут ярче и привнесут значительный вклад в укрепление и развитие мира.