Спецпредставитель президента высказался против легализации криптовалюты в РФ

Эмиссию и обращение криптовалюты в России пока разрешать нельзя, поскольку существуют риски мошенничества. Об этом заявил спецпредставитель российского президента по цифровому и технологическому развитию, директор направления «Молодые профессионалы» в Агентстве стратегических инициатив Дмитрий Песков.

«Мы законодательно не задавили на старте блокчейн и криптовалюту, пытаемся вывести их в нормативное поле. Но государство должно честно всех предупредить, что существует вероятность того, что вы попадете в МММ 2.0», — цитирует его «РИА Новости».

Правовой статус криптовалют, ICO, майнинга и краудфандинга в России пока не определен.

На данный момент законопроект «О цифровых финансовых активах» прошел лишь первое чтение в Госдуме.

В документе определен статус цифровых технологий, применяемых в финансовой сфере, и дано определение цифровым финансовым активам. Также прописаны условия совершения сделок по обмену.

23 августа сообщалось, что МВД рассматривает возможность введения уголовной ответственности за теневой оборот криптовалют.