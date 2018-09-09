Дзюба решил разрушить стереотип о суровых русских

Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, что пытается быть коммуникабельным, чтобы разрушить стереотип о «суровых» русских.

Он напомнил, что после голов кричит Vamos! («Давай!» или «Вперед!». — Ред.), поскольку ему часто приходилось общаться с говорящими по-испански или по-португальски.

«Так вот, я стараюсь этот стереотип убрать, поэтому и перенимаешь подобное от иностранцев. Я даже когда детям забиваю, кричу Vamos!» — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс».

22 августа форвард отметил юбилей: Дзюбе исполнилось 30 лет. «Зенит» по традиции «отпинал» футболиста перед тренировкой. Поздравили спортсмена и пользователи соцсетей.