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Дзюба решил разрушить стереотип о суровых русских

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Майшев
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Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба рассказал, что пытается быть коммуникабельным, чтобы разрушить стереотип о «суровых» русских. 

Он напомнил, что после голов кричит Vamos! («Давай!» или «Вперед!». — Ред.), поскольку ему часто приходилось общаться с говорящими по-испански или по-португальски.

«Так вот, я стараюсь этот стереотип убрать, поэтому и перенимаешь подобное от иностранцев. Я даже когда детям забиваю, кричу Vamos!» — приводит слова футболиста «Спорт-Экспресс»

22 августа форвард отметил юбилей: Дзюбе исполнилось 30 лет. «Зенит» по традиции «отпинал» футболиста перед тренировкой. Поздравили спортсмена и пользователи соцсетей.

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