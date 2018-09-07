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В аэропорту Симферополя строят новую ВПП

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Новую взлетно-посадочную полосу (ВПП) строят в аэропорту Симферополя — по плану она должна быть готова через два года. Старая полоса не используется уже более 10 лет из-за малой длины и слабой прочности.

ВПП станет длиннее на 500 м и сможет принимать воздушные суда любого класса, рассказал гендиректор компании-заказчика реконструкции Денис Морозов. Также на ней установят новое светосигнальное оборудование, которое позволит нивелировать плохие погодные условия.

Также аэропорт Симферополя оборудовали экранами с круглосуточной трансляцией телеканала «Известия». Посмотреть сюжеты IZ.RU можно в зале ожидания вылета, бизнес-зале, вип-зале. Помимо этого планируется оборудовать дополнительными мониторами залы регистрации и прибытия.

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