Экстремал прошелся по перилам моста в Красноярске

В Красноярске экстремал прошелся по перилам Октябрьского моста. Видеозапись трюка «акробата» опубликовали в соцсетях.

На кадрах записи видно, как молодой человек, предположительно, подросток, с рюкзаком ровно и быстро ходит по перилам моста через Енисей, размахивая руками. Также можно заметить, что в это время мимо него ходят пешеходы. Как отмечает сайт kp.ru, высота моста составляет 25 м.

Поступок подростка активно обсуждается в соцсетях. Мнения пользователей разделились. Кто-то не увидел в его «акробатике» ничего страшного и опасного, а другие заявили, что не имело смысла так рисковать, а его поступок был глупым, пишет телеканал «Звезда». Некоторые из пользователей вообще усомнились в том, что видео не постановочное.

Как отмечают местные СМИ, Октябрьский мост в Красноярске уже давно стал излюбленным местом экстремалов.