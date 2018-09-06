Прямой эфир

Экстремал прошелся по перилам моста в Красноярске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Красноярске экстремал прошелся по перилам Октябрьского моста. Видеозапись трюка «акробата» опубликовали в соцсетях.

На кадрах записи видно, как молодой человек, предположительно, подросток, с рюкзаком ровно и быстро ходит по перилам моста через Енисей, размахивая руками. Также можно заметить, что в это время мимо него ходят пешеходы. Как отмечает сайт kp.ru, высота моста составляет 25 м.

Поступок подростка активно обсуждается в соцсетях. Мнения пользователей разделились. Кто-то не увидел в его «акробатике» ничего страшного и опасного, а другие заявили, что не имело смысла так рисковать, а его поступок был глупым, пишет телеканал «Звезда». Некоторые из пользователей вообще усомнились в том, что видео не постановочное.

Как отмечают местные СМИ, Октябрьский мост в Красноярске уже давно стал излюбленным местом экстремалов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Видео про обманувшую тигра хитрую утку набирает просмотры в Сети
В Сети появился флешмоб для противников гороскопов

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017