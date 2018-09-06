Все краски рифа: что происходит с кораллами в Тихом океане

Большой Барьерный риф теряет кораллы из-за обесцвечивания, об этом говорится в работе, которую группа ученых в сентябре 2018-го опубликовала в журнале Nature Communications. Пока ученые думают, как спасти уникальную экосистему, портал iz.ru собрал галерею с фантастическими картинами мира, который мы можем потерять