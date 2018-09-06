Все краски рифа: что происходит с кораллами в Тихом океане

Большой Барьерный риф теряет кораллы из-за обесцвечивания, об этом говорится в работе, которую группа ученых в сентябре 2018-го опубликовала в журнале Nature Communications. Пока ученые думают, как спасти уникальную экосистему, портал iz.ru собрал галерею с фантастическими картинами мира, который мы можем потерять
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Фото: Global Look Press/Norbert Probst
Большой Барьерный риф, расположенный в Тихом океане, у берегов Австралии, с начала 1980-х является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО
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Фото: Global Look Press/Norbert Probst
Он состоит почти из 3 тыс. отдельных рифов и 900 островов. Его протяженность около 2,5 тыс. км
Впервые обесцвечивание кораллов на Большом Барьерном рифе зафиксировали еще в середине 1980-х годов, однако речь шла о значительно меньших масштабах
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Фото: Global Look Press/Michael Szönyi
Обесцвечивание происходит, когда рифы лишаются микроорганизмов, снабжающих их кислородом, и равносильно для полипов гибели. Происходит это обычно из-за повышения температуры воды или изменения степени ее солености
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Фото: Global Look Press/Norbert Probst
Один из обитателей Большого Барьерного рифа
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Фото: Global Look Press/Michael Szönyi
В 2016-м из-за сильного потепления воды произошло крупнейшее обесцвечивание рифов во всем Тихом океане, в Красном и Карибском морях, а также в центральной части Индийского океана. Пострадал и Большой Барьерный риф
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Фото: Global Look Press/Norbert Probst
В течение двух лет группа ученых исследовала 186 точек Большого Барьерного рифа, сравнивая их состояние до и после 2016 года
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