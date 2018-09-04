Жители села в Нижегородской области остались без водопровода

Деньги есть, а воды так и нет! Жители Котихи давно ждали, когда же в селе появится водопровод. В прошлом году областная администрация выделила на это 2 млн рублей. Полмиллиона собрали местные — каждый сдал по 3 тыс. рублей. Подключились к водонапорной башне — как вдруг выяснилось, что она частная. Здешний фермер Иван Ламохин выкупил скважину еще в 1990-е.

Но самое интересное: в архивах Котихи лежат совсем другие бумаги. По этим документам в 2009 году башня была передана муниципалитету. К счастью для местных, на окраине села есть еще одна скважина. Чтобы подвести коммуникации, уйдет еще полгода.