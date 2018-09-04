Дресс-код ввели в одном из вузов Ставрополя

В Северо-Кавказском федеральном университете в Ставрополе ввели строгий дресс-код. Правила распространяются не только на студентов, но и на всех посетителей вуза.

Информацию об этом NewsTracker подтвердили в пресс-службе университета, объяснив, что сами студенты на общем голосовании ранее приняли этический кодекс, в котором говорится также и о том, в какой форме учащиеся должны находиться в стенах вуза. Так, в университет нельзя заходить в шлепанцах, шортах, очень коротких юбках и с вызывающим макияжем.

Кроме того, в администрации СКФУ подтвердили и то, что дресс-код распространяется не только на студентов.

«То, что он или она не студент, не говорит, что по вузу можно ходить в чем захотелось. Форма одежды классическая, строгая», — цитирует сотрудника университета агентство.

Ранее в соцсетях появился пост выпускницы СКФУ о том, что охрана вуза не пустила ее внутрь из-за того, что она была в шортах, аргументируя это некими правилами для студентов. Интернет-пользователи возмутились тем, что вуз диктует, как одеваться, не только студентам, но и посторонним людям.