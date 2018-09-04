Прямой эфир

Прокуратура проверит массовое отключение лифтов в Туле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Тульская компания массово отключила лифты в многоквартирных жилых домах. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

В правоохранительные органы обратились представители администрации и группы управляющих компаний. Они сообщили, что обслуживающая организация приостановила работу 200 лифтов в Пролетарском, Привокзальном и Зареченском районах Тулы. Отключение было проведено после того, как часть коммунальщиков расторгла с компанией договоры. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

В сентябре к обслуживанию лифтового хозяйства должен приступить новый подрядчик, который был выбран по итогам открытого тендера. В настоящий момент работа лифтов восстановлена. Прокуратура проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Более 100 лифтов заменят в многоквартирных домах Тулы и Новомосковска
Владельцы спецсчетов смогут менять лифты в кредит
В 2019 году такие проекты появятся во всех регионах страны

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017