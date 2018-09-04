Прокуратура проверит массовое отключение лифтов в Туле

Тульская компания массово отключила лифты в многоквартирных жилых домах. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.

В правоохранительные органы обратились представители администрации и группы управляющих компаний. Они сообщили, что обслуживающая организация приостановила работу 200 лифтов в Пролетарском, Привокзальном и Зареченском районах Тулы. Отключение было проведено после того, как часть коммунальщиков расторгла с компанией договоры. Об этом сообщает ИА «Тульские новости».

В сентябре к обслуживанию лифтового хозяйства должен приступить новый подрядчик, который был выбран по итогам открытого тендера. В настоящий момент работа лифтов восстановлена. Прокуратура проводит проверку.