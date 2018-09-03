Прямой эфир

Игра в защите: Durex и КХЛ будут вместе бороться против распространения ВИЧ в России

0
Выделить главное
вкл
выкл

Первый трофей нового сезона КХЛ разыгран: Кубок открытия в активе СКА. «Ак Барс» уступил, но один матч — не показатель, впереди длинный сезон. И армейцы, и «белые барсы» — фавориты, в их составе — олимпийские чемпионы.

КХЛ начинает сезон с новыми правилами — за победу будут давать не три, а два очка. Это усилит конкуренцию между клубами. Еще одно новшество — социальное. Durex и КХЛ будут вместе бороться против распространения ВИЧ в России. Проект — не спонсорское партнерство — у Durex и КХЛ общие цели. Хоккеисты идею партнерства поддержали. Настоящие мужчины знают: здоровье сохранит тот, кто признает угрозу. 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017