Игра в защите: Durex и КХЛ будут вместе бороться против распространения ВИЧ в России

Первый трофей нового сезона КХЛ разыгран: Кубок открытия в активе СКА. «Ак Барс» уступил, но один матч — не показатель, впереди длинный сезон. И армейцы, и «белые барсы» — фавориты, в их составе — олимпийские чемпионы.

КХЛ начинает сезон с новыми правилами — за победу будут давать не три, а два очка. Это усилит конкуренцию между клубами. Еще одно новшество — социальное. Durex и КХЛ будут вместе бороться против распространения ВИЧ в России. Проект — не спонсорское партнерство — у Durex и КХЛ общие цели. Хоккеисты идею партнерства поддержали. Настоящие мужчины знают: здоровье сохранит тот, кто признает угрозу.