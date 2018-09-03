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Активную борьбу со скрытыми камерами в туалетах начали в Южной Корее

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Фото: youtube.com
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Ежедневные проверки с целью поиска скрытых камер начнутся в общественных туалетах Сеула, которых в общей сложности насчитывается более 20 тыс.

Дело в том, что записи часто оказываются в интернете. У кореянок даже вошло в привычку проверять, не следят ли за ними с помощью скрытой камеры.

Власти Сеула подсчитали, что на ежедневные проверки потребуется восемь тысяч человек, передает «Би-би-си».

В рижском саду Миера охранник ранее закрыл в туалете девочку, которая поранила в скейт-парке руку и попросила у него помощи.

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