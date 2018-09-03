Десантный конвертоплан планируют создать в России.

Как сообщил «РИА Новости» источник в оборонной промышленности, воздушно-десантные войска готовят соответствующее техническое задание. «ВДВ прорабатывают возможность применения конвертопланов для доставки десантников на поле боя», — сказал собеседник агентства.

Конвертоплан — гибрид самолета и вертолета, оснащенный поворачивающимися более чем на 90 градусов винтами. Его преимущество в универсальности — он может взлетать и садиться как вертолет, а летать с самолетной скоростью и эффективностью в плане потребления топлива.

Российские ученые ранее создали два демонстрационных образца «летающего внедорожника» с вертикальным или сверхкоротким взлетом и посадкой. Исполнители проекта были отобраны по результатам всероссийского конкурса, проведенного Фондом перспективных исследований (ФПИ).