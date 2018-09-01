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Подросток упал на теплоход с Большого Каменного моста при попытке сделать селфи

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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В Москве подросток упал с Большого Каменного моста на прогулочный теплоход, идущий по Москве-реке. При падении несовершеннолетний получил травмы, сообщило 1 сентября «РИА Новости».

Пострадавшему 17 лет, предварительно установили, что он пытался сделать селфи, но потерял равновесие. Причиной падения названа неосторожность.

Подростка госпитализировали с различными травмами, отмечает РЕН ТВ.

В июле 16-летний мальчик погиб в результате несчастного случая в Свердловской области. Подростка ударило током во время селфи на линии электропередачи.

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