Подросток упал на теплоход с Большого Каменного моста при попытке сделать селфи
В Москве подросток упал с Большого Каменного моста на прогулочный теплоход, идущий по Москве-реке. При падении несовершеннолетний получил травмы, сообщило 1 сентября «РИА Новости».
Пострадавшему 17 лет, предварительно установили, что он пытался сделать селфи, но потерял равновесие. Причиной падения названа неосторожность.
Подростка госпитализировали с различными травмами, отмечает РЕН ТВ.
В июле 16-летний мальчик погиб в результате несчастного случая в Свердловской области. Подростка ударило током во время селфи на линии электропередачи.