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Второе уголовное дело завели из-за секс-скандала в брянском интернате

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Два уголовных дела расследуются в отношении сотрудников школы-интерната имени Героя России А. Титова в Брянске. Он получил известность после того, как уволили педагога за интимную близость с учеником.

Одно дело возбуждено против 45-летнего жителя села Жуковка, которого обвиняют в совращении 15-летних воспитанниц интерната. Второе дело касается действий сотрудников школы-интерната, которые не смогли обеспечить надлежащий контроль за подопечными.

О том, что расследование проводится по новым эпизодам, ресурс NASHBRYANSK.RU сообщает со ссылкой на следственное управление следственного комитета по Брянской области. Там сказали, что работникам учебного заведения должна быть дана оценка на предмет наличия признаков халатности.

О происходящем в брянском интернате стало известно благодаря рассказу одной из воспитанниц. Она сняла на камеру в смартфоне свидание учительницы и ученика. Однако телефон разбили, и тогда девушка обратилась в полицию.

По словам девушки, 15-летние воспитанницы за деньги занимаются сексом с местным жителем. Якобы педагоги знают об этом, но ничего не предпринимают.

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