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Новый корпус открыли в Ливенской гимназии в Орловской области

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В городе Ливны Орловской области прошло торжественное открытие нового корпуса Ливенской гимназии. В мероприятии принял участие губернатор области Андрей Клычков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Новый корпус в три этажа рассчитан на 332 ученика, что позволит осуществлять учебный процесс в одну смену. Во внеурочное время в Ливенской гимназии продолжат работать секции, клубы и кружки по интересам, сообщает InfoOrel.ru.

Строительство здания стартовало в сентябре 2017 года с закладки капсулы времени с посланием к потомскам. Площадь нового корпуса составила почти 4 тыс. кв. м, в нем разместили кабинеты химии, физики, биологии, а также столовую и конференц-зал.

В Ливенской гимназии обучаются 860 детей. Она была открыта в 1949 году и является ведущим учебным учреждением общего образования в Ливнах. Гимназия стала одной из первых получивших грант Президента РФ.

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