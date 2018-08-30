Прямой эфир

Археологи нашли старинную детскую игрушку в центре Москвы

0
Фото: Global Look Press/Nikolay Titov
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Археологи в рамках наблюдений за земляными работами в Москве обнаружили старинную детскую игрушку — фарфоровую лошадку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

Находка была сделана 29 августа. По словам главы ведомства Алексея Емельянова, игрушки относятся к достаточно редкой категории артефактов и ему очень приятно, что эта лошадка была найдена в канун нового учебного года.

«Это небольшая фарфоровая лошадка, у которой тщательно прорисованы глаза, грива, копыта и другие детали. Кто-то в конце XIX — начале XX веков явно делал ее тщательно и с любовью», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва». Емельянов также выразил уверенность в том, что взглянуть на этот артефакт будет интересно как детям, так и взрослым. Он добавил, что пока игрушка отправится к реставраторам, а после этого станет частью экспозиции московского музея.

Всего с начала 2018 года было обнаружено около десятка уникальных игрушек в хронологическом диапазоне от XVI до начала XX века. Самой ранней из них является костяная «бабка», изготовленная около XV–XVI века из плюсневой кости домашнего животного и залитая свинцом для утяжеления. Самые поздние среди недавних находок датируются XIX — началом XX века. Это игрушки в виде петуха и Деда Мороза.

8 августа археологи нашли в Подмосковье клад с монетами времен Бориса Годунова и Ивана Грозного. Керамический сосуд с 623 серебряными монетами обнаружили в ходе охранных раскопок перед началом строительства автотрассы в Павлово-Посадском районе. Кроме того, в начале месяца в Ростовской области при проведении археологических работ на месте будущего обхода города Аксая трассы М-4 «Дон» были найдены древнейшие артефакты. В их числе древнейшее на Дону захоронение, которое можно отнести к IV тысячелетию до н.э., сообщает «Газета.ру».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Археологи обнаружили под Петербургом 300-летний «холодильник»
Археологи в Москве нашли инструмент карманника времен Екатерины II

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017