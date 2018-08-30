Археологи нашли старинную детскую игрушку в центре Москвы

Археологи в рамках наблюдений за земляными работами в Москве обнаружили старинную детскую игрушку — фарфоровую лошадку. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие).

Находка была сделана 29 августа. По словам главы ведомства Алексея Емельянова, игрушки относятся к достаточно редкой категории артефактов и ему очень приятно, что эта лошадка была найдена в канун нового учебного года.

«Это небольшая фарфоровая лошадка, у которой тщательно прорисованы глаза, грива, копыта и другие детали. Кто-то в конце XIX — начале XX веков явно делал ее тщательно и с любовью», — приводит его слова агентство городских новостей «Москва». Емельянов также выразил уверенность в том, что взглянуть на этот артефакт будет интересно как детям, так и взрослым. Он добавил, что пока игрушка отправится к реставраторам, а после этого станет частью экспозиции московского музея.

Всего с начала 2018 года было обнаружено около десятка уникальных игрушек в хронологическом диапазоне от XVI до начала XX века. Самой ранней из них является костяная «бабка», изготовленная около XV–XVI века из плюсневой кости домашнего животного и залитая свинцом для утяжеления. Самые поздние среди недавних находок датируются XIX — началом XX века. Это игрушки в виде петуха и Деда Мороза.

8 августа археологи нашли в Подмосковье клад с монетами времен Бориса Годунова и Ивана Грозного. Керамический сосуд с 623 серебряными монетами обнаружили в ходе охранных раскопок перед началом строительства автотрассы в Павлово-Посадском районе. Кроме того, в начале месяца в Ростовской области при проведении археологических работ на месте будущего обхода города Аксая трассы М-4 «Дон» были найдены древнейшие артефакты. В их числе древнейшее на Дону захоронение, которое можно отнести к IV тысячелетию до н.э., сообщает «Газета.ру».