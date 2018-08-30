За использование лазеров в отношении самолетов введут арест

Ространснадзор предложил ввести административную ответственность за преднамеренное использование лазеров в отношении движущихся воздушных судов в виде штрафа в размере от 15 до 30 тыс. рублей либо ареста на срок до 15 суток с конфискацией лазерного устройства. Соответствующее предложение ведомство утвердило в своем докладе, предоставленном «Известиям».

Также предусмотрено увеличение в 10 раз штрафов за использование пиротехники. С граждан могут взыскать до 20 тыс. рублей «с конфискацией орудия совершения административного правонарушения». Для должностных лиц устанавливается штрафная санкция в размере до 50 тыс. рублей, а размер взыскания для ИП и юрлиц возрастет до 200 тыс. рублей.

Кроме того, повышение штрафов планируется ввести за проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта (кроме аэровокзала). Например, гражданам придется заплатить 10 тыс. рублей вместо предусмотренной ранее одной тысячи.

С 2017 года за «совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств», введена уголовная ответственность по статье 267.1 УК РФ, согласно которой обвиняемый может понести наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Однако привлечь по ней к ответственности за лазерное хулиганство в настоящее время довольно проблематично.

Подробнее читайте в материале «Известий»:

«Лазерных хулиганов» предложили отправлять под арест на 15 суток