Российский суд вынес решение против Google

Мосгорсуд вынес решение против Google по иску издательства «Эксмо». Корпорацию обязали заблокировать доступ к страницам, на которых были размещены литературные произведения в нарушение авторских прав компании. Также Google должен покрыть судебные расходы издательства. Это уже второй случай, когда в России было вынесено решение против корпорации за нарушение авторских прав, сообщили «Известиям» в Мосгорсуде. Его можно обжаловать в течение месяца. Теперь корпорация должна контролировать наличие пиратского контента на своих серверах, считают в Ассоциации по защите авторских прав в интернете.

Решение Мосгорсуда, обязывающее Google заблокировать доступ к страницам, на которых был размещен пиратский контент, есть в распоряжении «Известий».

Ранее издательство «Эксмо» обратилось в Мосгорсуд с исковым заявлением к Google. В нем компания требовала запретить корпорации «создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение, доступ и любое иное использование литературного произведения автора Паоло Бачигалупи «Затонувшие города». А также взыскать «расходы по оплате госпошлины» в размере 6 тыс. рублей.

Исковое заявление «Эксмо» удовлетворено в полном объеме, заявили «Известиям» в Мосгорсуде. Это уже второе подобное решение в отношении организации. В прошлый раз исковое заявление подала кинокомпания (ООО «Кинокомпания Дебют»), добавили в суде.

Таким образом, суд обязал корпорацию контролировать наличие пиратского контента на ее серверах, рассказал гендиректор Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ, защищает интересы издательства) Максим Рябыко. Он заявил о намерении и дальше следить за действиями крупных игроков и пресекать их нарушения таким же образом.

Вынесенное решение суда может быть обжаловано в течение месяца.

Прогнозировать итоги обжалования затруднительно, однако, учитывая сложившуюся практику, можно предположить, что шансов у ответчиков на разрешение дела в их пользу немного, считает советник BGP Litigation Илья Сорокин. По его словам, решение по формулировкам и правовой позиции, выбранной судом, достаточно типовое для такой категории дел. Судом формально оценены доказательства размещения спорных произведений на страницах. И на основании сведений сервиса Whois (база доменов и информация об их владельцах) сделаны выводы о том, что Google должен нести ответственность за эти действия, так как является хостинг-провайдером соответствующих сайтов.

Google имеет офис в Москве, отметил партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Павел Герасимов. Поэтому исполнение решения суда, вступившего в силу, будет возможно и на территории РФ без необходимости признания и исполнения его за границей. Корпорации проще добровольно исполнить решение, нежели уклоняться или препятствовать его исполнению, считает эксперт.

Это довольно важное судебное решение, так как оно служит предупреждением не только Google, но и другим корпорациям, которые допускают нарушение авторских прав, уверен адвокат BMS Law Firm Тимур Хутов.

В пресс-службе российского представительства Google не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Как писали "Известия", 4 декабря 2015 года по объединенному иску издательства «Эксмо» и «С.Б.А. Продакшн» (компании, аффилированной с Warner Music) Мосгорсуд принял решение о пожизненной блокировке самого популярного в России торрент-трекера RuTracker.org. 25 января 2016-го решение поступило на исполнение в Роскомнадзор, который, согласно закону, внес адрес сайта в черный список — и все отечественные операторы связи обязаны были заблокировать доступ к нему для жителей России. Иски от имени обоих издательств подавали юристы АЗАПИ.