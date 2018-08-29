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Новые передвижные ФАПы прибыли в Орловскую область

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В Орловскую область прибыли первые четыре фельдшерско-акушерских пункта. Всего их ожидается девять. Средства на закупку передвижных ФАПов были выделены региону после обращения врио губернатора области Андрея Клычкова к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Во вторник поздно вечером, 28 августа, в Орел прибыли первые четыре фельдшерско-акушерских пункта. В дальнейшем ожидается поставка еще пяти. Помимо передвижных ФАПов для региона был приобретен передвижной кабинет цифровой маммографии на базе шасси КамАЗ-4308, сообщает InfoOrel.ru.

В общей сложности на закупку необходимых ФАПов из федерального бюджета было выделено более 65 млн рублей. Отмечается, что в ходе торгов удалось сэкономить средства, на которые был закуплен еще один передвижной ФАП.

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