Новые передвижные ФАПы прибыли в Орловскую область

В Орловскую область прибыли первые четыре фельдшерско-акушерских пункта. Всего их ожидается девять. Средства на закупку передвижных ФАПов были выделены региону после обращения врио губернатора области Андрея Клычкова к министру здравоохранения РФ Веронике Скворцовой. Об этом сообщает пресс-служба губернатора области.

Во вторник поздно вечером, 28 августа, в Орел прибыли первые четыре фельдшерско-акушерских пункта. В дальнейшем ожидается поставка еще пяти. Помимо передвижных ФАПов для региона был приобретен передвижной кабинет цифровой маммографии на базе шасси КамАЗ-4308, сообщает InfoOrel.ru.

В общей сложности на закупку необходимых ФАПов из федерального бюджета было выделено более 65 млн рублей. Отмечается, что в ходе торгов удалось сэкономить средства, на которые был закуплен еще один передвижной ФАП.