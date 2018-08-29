Собянин открыл дорогу от Киевского до Калужского шоссе

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл дорогу, связывающую Киевское и Калужское шоссе. По его словам, новая трасса должна снизить нагрузку на МКАД, поскольку является его фактическим дублером.

Проходит новая трасса через Картмазово и Прокшино, а в ближайшем будущем будут построены дороги, которые свяжут трассу с городом Московский и ТПУ «Саларьево», пишет сетевое издание m24.ru.

«МКАД в этом участке тоже перегружен, поэтому поедет получше. Этот участок позволит на один балл уменьшить пробки. Очень важно, что в коридоре этой дороги идет линия метрополитена (метро «Саларьево» — Коммунарка. — Прим. ред.), которая сейчас находится на этапе строительства. Я надеюсь, что в следующем году тоже будет запущена», — приводит сайт kp.ru слова Собянина. Мэр добавил, что дорога сделана на высоком уровне: в каждую сторону организованы по четыре полосы движения.

Как напоминает НСН, строительство новой трассы стартовало в ноябре 2015 года. За это время было построено 27 км дорог, а вблизи жилой застройки были установлены шумозащитные экраны протяженностью почти 3 км.

28 августа сообщалось, что Сергей Собянин открыл парк 50-летия Октября после благоустройства.